قتل إرهابيان ملاحقان في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، اليوم، شرق السعودية، حيث تتركز غالبية الأقلية الشيعية في المملكة، بحسب قناة "الإخبارية" العامة.

ووقع تبادل إطلاق النار خلال عملية أمنية، ظهر اليوم، في حي العنود بمدينة الدمام، بحسب المصدر ذاته الذي لم يوضح هويتي "الإرهابيين" القتيلين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وبثت قناة "الإخبارية" السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يوثق المواجهة الأمنية، كما عرضت صورتين لتعرض مركبة لأعيرة نارية خلال العملية الأمنية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المطلوبين تحصّنا في منزل أحد المواطنين بحي العنود بالدمام، وتمكّنت الأجهزة من القضاء عليه بعد عملية إطلاق نار، فيما لم يصب أحد المواطنين أو المارة بأذى.

وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر من خلالها أصوات الطلاق النار بين رجال الأمن والمطلوبين أمنياً، كما أظهرت مقاطع الفيديو الوجود الأمني الكثيف لرجال الأمن في حي العنود بالدمام لحفظ سلامة المواطنين وتحييد خطر المطلوبين، ومن المتوقع أن يصدر بيان إعلامي عن الأجهزة الأمنية تكشف فيه تفاصيل العملية، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.