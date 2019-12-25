إن كُنت تُريد أن تُصبح قوياً، عليك أن تبدأ بداية قوية، وهذا تحديداً ما قامت بفعله شركة realme التي جاءت انطلاقتها في السوق المصري قوية جدًا بإطلاقها لجهاز قوي وهو realme 2Pro، قبل أقل من عام، وهو بداية انطلاق الشركة في مصر.

إنطلاقة قوية

وكان لإطلاق هاتف realme 2Pro صدى واسع في السوق المصري، حيث يُعتبر الهاتف جيلاً جديداً من الهواتف الذكية بفضل قوته وتصميمه العصري، فالهاتف مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 660 AIE ورامات بسعة 8 جيجابايت الذي تميزه بأداء عالي واستهلاك منخفض للطاقة، ويأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجا بيكسل و2 ميجا بكسل لأداء وضع بورتريه أكثر احترافية، فضلاً عن كاميرا أمامية مدمجة في الجزء العلوي من الشاشة بدقة 16 ميجا بكسل.

ولم يكن هاتف realme 2Pro هو الهاتف الوحيد الذي أطلقته شركة realme في بداية إنطلاقها، بل صاحبه أيضاً جهاز realme C1، والذي يتميز بشاشة كبيرة وبطارية قوية، فضلاً عن تصميم عصري جذاب وبسعر تنافسي لا يقارن بإمكانياته المختلفة ليمثل نموذجاً متفرداً للهواتف الذكية في مصر، وتتميز شاشتة بحيز كبير تصل إلى 6.2 بوصة، وتعد الأولى من نوعها بالسوق في نطاق هذا السعر وتصل سعة البطارية إلى 4230 ميللي أمبير.

ولاقى الجهازان ردود فعل كبيرة، ولم تكن الأسعار المُنافسة حسب هي التي أعطت الجهازان الشُهرة الواسعة، بل أيضاً المواصفات القوية والتي تفوقت على معظم أجهزة الفئة المتوسطة، حيث شهدا حجم مبيعات هائلة من خلال الموزع الحصري على الإنترنت، Jumia، ومنافذ البيع بالتجزئة خلال شهر يناير 2019. وبلغ حجم مبيعات الشركة 13,000 وحدة، إضافة إلى مبيعاتها عبر الإنترنت والذي وصل إلى أكثر من 9 ملايين جنيه خلال 80 دقيقة فقط.

نجاحات متواصلة

واصلت شركة realme النجاح في السوق المصري، وهذا لمعرفتها الجيدة باحتياجات المُستخدمين، وخاصة فئة الشباب المُستهدفة، وهو الحصول على إمكانات عالية من تصميم وأداء وكاميرا وبطارية، بسعر مُنافس يُناسب سنهم ووضعهم، ولهذا قامت realme بالتحليق عالياً نحو النجوم وأطلقت هاتف realme 3.

كان انطلاق هاتف realme 3 من أكبر الإنجازات التي شهدتها شركة realme Egypt، حيث قامت بإطلاقه أول مرة يوم 22 إبريل لعام 2019 ليهدد الفئة السعرية المتوسطة ومن ينافس فيها، فقدم الهاتف تجربة بصرية ولمسية فريدة من نوعها، تجمع بين الحرفية والأناقة وهي تلك هي المعادلة الصعبة التي حققتها realme في الجهاز حيث اعتمدت في معادلتها على الألوان المتدرجة في التصميم الـ Unibody والذي يعتبر طفرة حقيقية.

وجاء الهاتف بشاشة بحجم 6.22 بوصة التي تبلغ نسبتها حوالي 88.3% من إجمالي جسم الهاتف، ومعالج MediaTek Helio P60، ويتبني Helio P60 أحدث تقنية FinFET بدقة 12 نانومتر والتي تتميز بانخفاض استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى كاميرا مزدوجة الأساسية 13 ميجابكسل والكاميرا الثانوية 2 ميجابيكسل تعمل على عزل الخلفية وفتحة عدسة 1.8 بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل تدعم ميزة التعرف على الوجه "Face unlock"، وتجميل البشرة المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وميزة الـ HDR لتجربة أكثر متعة في التصوير.

يأتي كل هذا مع بطارية 4230 مللي أمبير، قامت شركة realme بتطوير بطارية الهاتف بسعة عالية ومتفوقة بشكل كبير على منافسيها في نفس الفئة السعرية والتي لا تتجاوز الـ 3 ألاف جنيها.

وتعاونت شركة realme في هذا الحدث مع أشهر مُصوري الفوتوغرافيا، وبعض المواهب الشابة وحققت الشركة مبيعات كبيرة في إنطلاق الجهاز للبيع على الإنترنت، حيث حققت مبيعات حوالي 2000 وحدة في أول 15 دقيقة.

مميزات رائعة بأسعار مُنافسة

لم تتوقف شركة realme عن إبهار مُستخدميها، حيث إنه وبعد حوالي شهرين، وتحت شعار "السُرعة تستيقظ"، أطلقت جهاز realme 3 pro، يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة snapdragon 710 AIE ومعالج رسوميات 616 لأداء ألعاب أقوى وصور رائعة، وكذلك بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي امبير في الساعة، وشاحن VOOC سريع يُمكنك من استخدام الهاتف لمدة 5 ساعات بعد شحنه لمدة 10 دقائق فقط.

وكذلك تقدم realme تجربة ممتازة لالتقاط الصور من خلال تحسين الـ hardware وضبط خوارزمية الـ software، كما تم ترقية الكاميرا وإضافة أوضاع مثل Nightscape وChrome Boost وUltra HD والتي قد تم ترقيتها بالكامل مما أدى إلى تجربة تصوير رائعة للغاية، ولا يقتصر الأمر على تطوير وضع Chrome Boost عن السابق، بلتم ترقية الكاميرا بشكل كبير لتلبية احتياجات المستخدمين من تأثيرات التصوير ولون ونمط الصورة.

كما قامت بإطلاق جهاز أخر من سلسلة C هوrealme C 2، والذي جاء بمميزات رائعة في فئته المتوسطة، من حيث دقة الشاشة والكاميرا وكذلك البطارية.

وبفضل هذا، أصبح لدى realme أكثر 80 ألف مستخدم في مصر، حيث تم بيع أول 1000 جهاز realme 3Pro على الإنترنت، في أقل من خمس دقائق.

سلسلة هواتف realme 5

قفزة كبيرة إلى عالم الكاميرات الرُباعية، قامت شركة realme بإطلاق سلسلة من الهواتف الذكية تجمع بين مفهوم التوازن بين القوة في الأداء والطاقة، وهم:

realme 5 الذي يدعم معالج سناب دراجون 665 ذو الذكاء المطور والمحسن، بالإضافة إلى قدرات التصوير التي تتيحها الكاميرا الرباعية 12 ميجا بكسل والأداء والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

realme 5Pro يدعم معالج سناب دراجون 712 المصمم خصيصَا لتقديم أفضل أداء في مختلف الخصائص من الطاقة والكاميرا إلى الألعاب، كما يقدم الهاتف أيضًا الجيل الثالث من خاصية الشحن السريع VOOC 3.0 والكاميرا الرباعية بمستشعر سوني IMX586 بدقة 48 ميجا بكسل.

ويدعم الهاتفين واجهة التشغيل المطورة Color OS 6.0 التي تضمن تحسينًا لشكل الهاتف وإدارة أفضل للتواصل كما تدعم الوظائف الأساسية ل Google AR Core للواقع المعزز. وسيشمل هذا التطور في واجهة التشغيل نظام شاشة القفل والشاشة الرئيسية.

ساهمت سلسلة realme 5 بشكل كبير في عملية استحواذ realme على 4.6٪ من حصة سوق الهواتف الذكية في مصر وتحصل على المرتبة السادسة بعد أقل من 9 شهور، حيثُ تم تسمية هاتف realme 5Pro ببطل المبيعات على موقع سوق.كوم في فئة الـ 3 آلاف جنيه، وبهذا زادت المُنافسة أكثر بين realme والشركات المنافسة

تجربة أداء قصوى

تعزيزا لمكانتها في مصر، وباعتبارها العلامة الأسرع نمواً في العالم، قامت بإطلاق هاتف realme XT الذي يتميز بتجربة أداء قصوى، حيث يضم أحدث المعالجات من كوالكوم Snapdragon 712 AIE، والذي يساهم في تحسين الأداء العام بنسبة 10٪، بالإضافة إلى ذلك، تتميز الكاميرا الرباعية بدقة غير مسبوقة 64 ميجا بيكسل، علاوة على ذلك، يدعم الجهاز أحدث تقنيات الشحن السريع وتجربة ممارسة ألعاب أكثر حيوية وشاشة بنسبة حجم كبير بالنسبة إلى واجهة وهيكل الهاتف بالإضافة إلى بصمة تحت الشاشة مستشعر Samsung GW1، علاوة على التصميم الأنيق والمبتكر لتجربة المستخدم الحسية والبصرية، ويأتي الهاتف بسعر تنافسي.

ويأتي هاتف realme XT بكاميرا استثنائية لكل الفنانين ومُحبي التقاط الصور الرائعة، حيث قام الفنان سيف عمرو بإقامة معرض صور لإبراز جمال وثقافة مصر، والأماكن التي يقوم بزيارتها.

فعاليات مميزة

إيمانا من شركة realme على أهمية التفاعل الاجتماعي مع مستخدميها، قامت بعمل فاعليات رائعة ومميزة على مدار العام وهم:

Spring Mania

نظمت realme Egypt بالتعاون مع مهرجان Spring Mania أحد أكبر البطولات للألعاب الإلكترونية في مصر، حيث استطاعت شركة realme الجمع بين عشاق ألعاب الفيديو المحترفين والهواة وأكثر من 1500 مُتسابق خلال شهر رمضان حيث أقيمت المسابقة على شرف هاتف realme 3 الذي كان قد تم إطلاقه حديثًا للعب PUBG و Clash Royale وغيرهم، وكان الحدث بمثابة فرصة رائعة لشركة realme لتلقي ملاحظات مباشرة من جمهورها المستهدف وهو يختبر قدرات realme 3.

قمة التجارة الإلكترونية 2019

كانت شركة realme في شهر سبتمبر الماضي قد حصدت جائزة أسرع العلامات التجارية نمواً على منصات التجارة الإلكترونية، وهذا ضمن قمة التجارة الإلكترونية لعام 2019 بحضور المهندس، عمرو طلعت وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما إنه ورغم كل التحديات نجحت شركة realme Egypt في الحصول على حصة سوقية بلغت 3.3٪ في نصف العام مع 5٪ من المبيعات في الفئة السعرية المتوسطة من 2000 إلى 5000 جنيه، ومن خلال الشراكة مع منصة التجارة الإلكترونية جوميا، أطلقت realme بنجاح خمسة نماذج خلال الموقع الإلكتروني وحققت أرقام مبيعات قياسية.

وبهذه الإنجازات القيّمة، يُمكننا أن نقول أن realme Egypt تنتزع وبجدارة لقب "الحصان الأسود" لعام 2019 في سوق الهواتف الذكية في مصر.