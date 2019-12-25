طالبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المخرج كريم العدل، بضم حفيدتيها "دانيال" و"رهف"، إلى مسلسلها الجديد "أسود فاتح" المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2020.

وقال مصدر لـ"الوطن"، إن كريم العدل، رفض هذا العرض، لا سيما لعدم وجود أدوار مناسبة لهما، فضلًا عن عدم امتلاكهما الموهبة الفنية الكافية التي تؤهلهما للمُشاركة في العمل.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري، وهو من بطولة هيفاء وهبي، وشريف سلامة، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وعمر السعيد.