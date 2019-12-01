تحدث المنتج جمال العدل عن عودته في شهر رمضان المقبل بأكثر من مسلسل، كاشفًا أنَّه سينتج مسلسلين للفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم.

وقال العدل، خلال حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، إنَّ التعاون مع الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم دائما ما يكون ناجحًا، متابعًا "بينا كيميا، وبينا نجاحات متتالية وتراكم للنجاح وبيكونوا مطمنين ليا وأنا مطمن ليهم وبننجح سوا".

وتابع العدل، أنَّه يبحث مع نيللي كريم وآسر ياسين ويسرا تقديمهم بشكل جديد، يختلف عما جرى تقديمه في الأعوام الماضية.