أعلن الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى حميات بنها، بدء المرحلة الأولى لدعم تطوير المستشفى بمبلغ مليون جنيه.

وأشار إلى أنّ المبلغ سيقسم لتوفير احتياجات المستشفى التي تتمثل في 7 أجهزة طبية تشمل جهاز تعقيم بقيمة 185 ألف جنيه، وجهاز تنفس صناعي بقيمة 200 ألف جنيه، إضافة إلى أجهزة أشعة وموجات فوق صوتية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل تجديد الأثاث وتوفير احتياجات 140 سريرا من المراتب والمفارش الطبية والبطانيات، وبمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية من التطوير الخاصة بتجديد مباني المستشفى.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد من رجال الأعمال وفاتن خربوش ممثل جامعة بنها، وإيمان مجدي مدير مبادرة "بنا خير" بمدينة بنها.

وقالت إيمان مجدي، مدير مبادرة "بنا خير" بمدينة بنها، إنّ الاهتمام بمستشفى "حميات بنها" يأتي من مكانة المستشفى وموقعها الاستراتيجي، حيث تخدم الوجه البحري أيضا، إضافة إلى أن المستشفى لم تشهد تطويرًا منذ فترة طويلة.