سفير مصر في فرنسا ينقل تهنئة الرئيس بعيد الميلاد لأبناء الجالية المصرية

قال السفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس، مندوبها الدائم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"اليونيسكو"، إن وحدة الجبهة الداخلية تتيح للدولة القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على المصالح المصرية.

جاء ذلك، خلال مشاركة السفير إيهاب بدوي في مراسم احتفال الأقباط الكاثوليك بفرنسا بعيد الميلاد المجيد.

وأكد بدوي على وحدة وتلاحم شعب مصر بمسلميه ومسيحييه وعلى أهمية التمسك بقيم الإسلام السمح وقيم المحبة والإخاء التي جاء بها السيد المسيح للتصدي للتيارات المدمرة، التي تحاول النيل من نسيج الشعب المصري الواحد.

وكان سفير مصر قد استهل مشاركته في الاحتفال بنقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء الجالية المصرية في فرنسا بمناسبة العام الميلادي الجديد حيث جاء فيها ما يلي: "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد (2020)، متمنيا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم، وأن يحمل لمصرنا الحبيبة مزيدا من الاستقرار والتقدم والازدهار مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير".

وتوجه بدوي، بالتهنئة للجالية القبطية الكاثوليكية، بمناسبة عيد الميلاد، متمنيا لهم ولمصر دوام التقدم والازدهار، وقد حضر قداس عيد الميلاد الذي رأسه الأب يوساب دوس بكنيسة "سيدة مصر" للأقباط الكاثوليك بالعاصمة الفرنسية العميد بحرى أسامة صالح ملحق دفاع باريس و أبناء الجالية المصرية و رموزها، أقباطاً ومسلمين في أجواء سادها الود والمحبة.