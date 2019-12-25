طالب الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بتوفير آليات حديثة، وتدريب للموظفين المصريين، فضلا عن ضوابط للتقييم والإشراف، مؤكدًا أن تلك الآليات من شأنها الإجادة والتطوير، والعمل المثمر الذي يعود على الدولة بالنفع.

وأضاف "نافع"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة قطاع الأعمال، حسنت في إعادة هيكلة المؤسسات: "من أول الشركة القابضة، لأصغر شركة تابعة من هيكلة مالية وإدارية وتصنيعية، مع الاستعانه بكبرى الشركات العالمية".

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تحوي على 15 شركة، وأخرى تحت التصفية "أبوزعبل الأهلية": "بقالها 20 سنة تحت التصفية، ومشينا في الأشهر القليلة الماضية في الاتجاه السريع لعملية التصفية".

وأكد أن إيرادات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وصلت لـ1.6 مليار جنيه كصافي للربح، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات للنشاط الجاري للشركات التابعة، يصل إلى 20 مليار جنيه: "أحنا أكبر شركة قابضة شركاتها تابعة للتصدير، والصادرات حوالي 11 مليار جنيه".