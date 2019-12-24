القابضة للمياه والصرف: تركيب 7 ملايين عداد مطور منذ إنشاء الشركة

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالي 2019/2020.

وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّه تم توريد وتركيب نحو 7 ملايين عداد مطور منذ إنشاء الشركة القابضة، بأقطار من 1/2 بوصة: 6 بوصات لجميع الشركات التابعة، ومن المقرر تركيب 3 ملايين عداد مُسبق الدفع خلال 4 سنوات، بمعدل 750 ألف عداد سنويا، وتم التعاقد لتوريد 500 ألف عداد مسبق الدفع، تم توريد نحو 360 ألف عداد منها، وتركيب 160 ألف عداد، كما تم تركيب نحو 9 آلاف عداد بالجهات الحكومية، وتم تزويد مراكز خدمة العملاء بنقاط الشحن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّه تم توقيع وثيقة المياه مع الوزارات المعنية في الدولة، لترشيد المياه وتركيب القطع الموفرة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتم طرح مناقصة من خلال شركة أسيوط لجميع الشركات لتوريد مليون قطعة، وتوريد 247.300 قطعة للشركات التابعة، ويتم بيع القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) للتحول الرقمي، وتطوير خدمات التحصيل الإلكتروني، وشحن كروت العدادات مُسبقة الدفع، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.

واستعرض المهندس ممدوح رسلان خلال الاجتماع، تطور كمية المياه المُنتجة التي وصلت حاليا لـ30.1 مليون م3/يوم على مستوى الجمهورية، يتم ضخها عبر شبكات مياه بأطوال 166 ألف كم، لتغطي 98% من عدد السكان، ويبلغ عدد الاشتراكات 16 مليون اشتراك، كما يتم معالجة 13.6 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتبلغ أطوال الشبكات 53 ألف كم، وعدد الاشتراكات 8.5 مليون اشتراك، ووصلت نسبة تغطية الصرف الصحي إلى 65 % من عدد السكان.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ90 قرية خلال العام المالي 2019/2020، ضمن مشروعات التعاون الدولي المختلفة المُنفذة بواسطة الشركة القابضة وتوابعها.​