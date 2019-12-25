يعقد مجلس إدارة نادي القضاة، بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الجمعة، أول اجتماعاته، بعد فوز القائمة في انتخابات النادي التي جرت الجمعة الماضية.

وحصلت القائمة على 16 مقعدا من مقاعد مجلس الإدارة، وحصد المرشح المستقل المستشار محمود زيدان، على مقعد من المقاعد المخصصة للقضاة ورؤساء المحاكم، ليصبح التشكيل الكامل لمجلس الإدارة من 17 مقعد.

المتحدث باسم النادي: احتفالية كبرى لافتتاح نادي شامبليون ودعوة رئيس الجمهورية لمراسم الافتتاح

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن جدول أعمال المجلس فى إجتماع بعد غد، سيتناول تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية، وتوجيه الشكر للقضاة أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك الإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى، التى ستقام بمناسبة افتتاح نادى القضاة بشامبليون، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضاري، التي جرت به، وسيتوج الاحتفال بتوجيه الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور مراسم افتتاح هذا النادي العريق، الذى سبق وأن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه فى عام 1949.

ويشكل مجلس إدارة نادي القضاة من 17 مقعد، منهم الرئيس، وآخر للمتقاعدين، و15 مقعدا موزعة بواقع 5 للمستشارين، و5 للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 مقاعد للنيابة العامة.

وكانت الانتخابات، شهدت حضور 5110 قاضيا وعضو نيابة عامة من الأعضاء المقيدين بكشوف الانتخابات، البالغ عددهم 14 ألف و35 قاضيا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 4680، والباطلة 430 صوتا، وحصد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، على 2627 صوتا، ليحظى بثقة القضاة في رئاسة النادي لولاية ثانية، وسبق أن نجح في انتخابات 2016، وأصبح رئيسا للنادي لمدة 3 سنوات.