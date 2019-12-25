أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالإسكندرية، أن غدًا الخميس إجازة للطلاب، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، إضافة إلى إجراء تعديل على جدول الامتحانات.

واجتاحت مدينة الإسكندرية، أمطار غزيرة ورياح شديدة البرودة في نوة الفيضة الصغرى، اليوم، ما تسبب في تراكم المياه في عدد من الشوارع.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسؤولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظياً على مدار الساعة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة، تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوهاً أنّ غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تستقبل الغرفة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين‏ توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

كما طالب المحافظة قائدي السيارات بعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم وحتى نهاية غدا الأربعاء للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، وتجنب السير بسرعات كبيرة بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.