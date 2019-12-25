تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

غدا في "الوطن": "شتاء الشائعات".. موسم الفرار من "إنفلونزا الخنازير"

غدا في "الوطن": "شتاء الشائعات".. موسم الفرار من "إنفلونزا الخنازير"

"مدبولي" يتابع إجراءات إصدار لائحة إنشاء هيئة الشراء الموحد والإمداد

"مدبولي" يتابع إجراءات إصدار لائحة إنشاء هيئة الشراء الموحد والإمداد

"تعليم الإسكندرية": غدا يوم دراسي عادي.. ولا نية لتعطيلها

"تعليم الإسكندرية": غدا يوم دراسي عادي.. ولا نية لتعطيلها

بطاركة الكنائس الغربية يُصلّون من أجل "صمت السلاح فى الشرق الأوسط"

بطاركة الكنائس الغربية يُصلّون من أجل "صمت السلاح فى الشرق الأوسط"

سفير مصر في فرنسا ينقل تهنئة الرئيس بعيد الميلاد لأبناء الجالية المصرية

سفير مصر في فرنسا ينقل تهنئة الرئيس بعيد الميلاد لأبناء الجالية المصرية

غدا.. إجازة لطلاب الأزهر بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

غدا.. إجازة لطلاب الأزهر بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

اختيارات الوطن

انهيار "الخلطة السبكية".. الجمهور يتمرد على حبكة "الراقصة والمطرب الشعبي"

انهيار "الخلطة السبكية".. الجمهور يتمرد على حبكة "الراقصة والمطرب الشعبي"

بعد مطالبة السيسي.. كيف يمكن زيادة إنتاج الألبان؟

بعد مطالبة السيسي.. كيف يمكن زيادة إنتاج الألبان؟

مرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

مرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

هل السحر يمنع الأهداف ويسبب التراجع في الدوري؟.. علماء الأزهر يجيبون

هل السحر يمنع الأهداف ويسبب التراجع في الدوري؟.. علماء الأزهر يجيبون

"الشهر العقاري".. مصلحة تنتظر التطوير

"الشهر العقاري".. مصلحة تنتظر التطوير

دار "أطفال القمامة": 12 رضيعاً.. و"مفيش لبن"

دار "أطفال القمامة": 12 رضيعاً.. و"مفيش لبن"

الأكثر قراءة

عاجل