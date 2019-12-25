شكلت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم، غرفة عمليات برئاسة محمد متولي، لمتابعة أماكن سقوط الأمطار من أجل سرعة التعامل مع أي تراكم للأمطار في مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة.

وقال "متولي" إنّه جرى متابعة حالة المباني والمواقع الأثرية بالإسكندرية والساحل الشمالي حتى منطقة سيوة عن طريق التواجد المستمر والتصوير لأماكن الضرر إنّ وجد، وذلك نظرًا لظروف الأحوال الجوية السيئة، وكذا في حالة تراكم المياه لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

كانت محافظة الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد والطوارىء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد بسبب نوة الفيضة الصغرى، وذلك وفقا للبيان العاجل رقم 26 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.