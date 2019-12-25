شارك اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في الاجتماع الذي عقد بوزارة البيئة بالقاهرة مع بعثة البنك الدولي لبحث نتائج البعثة التحضيرية لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام وممثلي وزارات التعاون الدولي والبيئة.

وأكد المحافظ أنّ هذا المشروع مهم للمحافظة خاصة أنّه يقدم حلولا غير تقليدية لحل مشكلة إدارة المخلفات والحد من نسب تلوث الهواء.

من جانبها قالت وزيرة البيئة إنّ هذا المشروع حيوي واستراتيجي، خاصة أنّه يتوافق مع توجه الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات لحل مشكلة إدارة المخلفات الصلبة البلدية في إقليم القاهرة الكبرى، وذلك عن طريق دعم تأسيس البنية التحتية والفنية والاستثمارية لإدارة المنظومة، إضافة إلى التحول للنقل الكهربائي بالتركيز على وسائل النقل العام.

وأوضحت أنّ الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية والنقل وبعثة البنك الدولي للاتفاق على إجراءات الإسراع بإعداد هذا المشروع، وتوفير الدراسات الفنية والمعلومات وتكثيف الجهود لاتخاذ خطوات جادة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المشروع في دعم توجه الدولة للتحول التدريجي للنقل الكهربائي في مصر من خلال تنفيذ مشروع تجريبي، موضحة أنّ وزارة البيئة اهتمت بهذا المحور على مدار تسع سنوات من خلال مشروعها لاستدامة النقل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بهدف خفض ملوثات الهواء، إضافة إلى اهتمام وزارة البيئة من خلال المشروع بدعم رفع الوعي لدى المواطن فيما يخص تلوث الهواء.

وناقش الاجتماع نتائج البعثة التحضيرية للمشروع للاتفاق على خارطة طريق للخطوات المقبلة للإسراع بعملية الإعداد والإجراءات، حيث بدأ المشروع من خلال الدعم الفني بين وزارة البيئة والبنك الدولي في مجال تلوث الهواء بما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل "مصر تنطلق".