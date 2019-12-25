كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مدى أهمية مشروع مجمع الانتاج الحيواني بالمحافظة، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشيرا إلى أنه يساعد في سد الفجوة الغذائية، وتوفير فرص العمل، بالإضافة دوره في انخفاض الأسعار.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي حسام حداد، الذي يُعرض عبر شاشة "الحياة"، أن مجمع الانتاج الحيواني، يضم معامل على أعلى مستوى عالمي بتقنيات عالية، ويعمل فيه مدنيين من المحافظة، يهدف لتسمين الرؤوس الحيوانية لإنتاج أبقار عالية الإنتاجية، ونقل سلالات جديدة غير متداولة في مصر.

وأكد محافظ الفيوم، أن المشروع وفر الكثير من فرص العمل، ويعمل على سد الفجوة الغذائية، وتوفير الكثير من الأموال المستنزفة في استيراد السلع الغذائية، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم التي ستخرج من هذا المجمع، ستتراوح ما بين 90 لـ110 جنيه، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، مؤكدًا أن هذه الأسعار غير موجودة في كل مصر.

وأشار "الأنصاري"، إلى أن المجزر المتواجد في المزرعة، هو الأول من نوعه في أفريقيا، كما أنه مراقب بالكامل، سواء في عملية الذبح أو التسمين، موضحًا أن المشروع سيفتح منافذ لبيع اللحوم، في كل أنحاء الفيوم، وبعص المحافظات المجاورة، وسيارات الخدمة الوطنية، ستعتمد على هذه المزارع.