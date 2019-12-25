شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بصورة من أغنيته الجديدة "رايحين نسهر"، لتشويق جمهوره للفيديو كليب المقبل له، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر "رمضان" ممسكا بـ"سيجار" بني، وحوله 14 فتاة "موديلز"، تمسك العديد منهن "ولاعات" لإشعال "السيجار" له، معلقا: "بوم بوم.. قريبا يوم 1/1/2020.. صاحبي كلمني وقالي إنزلي رايحين نسهر".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد عن 130 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "الأسطورة"، و"قنبلة بنات انفرجت في الصورة"، و"لا أستطيع الانتظار"، و"شكلها مؤامرة أعشق السمرا، ولا أعشق البيضا أم الخدود حمرا، الحياة حلوة ويا أم روح حلوة، كلهم حلوين جننوني".

وظهر رمضان، مطلع الشهر الجاري، بصبغة شعر مختلفة باللون الأخضر، وتفاعل معه عدد من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالإطلالة الأخيرة، في حين انتقد البعض الآخر اللون.