شقيقة أحد ذوي القدرات الخاصة: بيحب يتصور ومتذوق للفنون

قالت دينا طارق، شقيقة سيف، من ذوى القدرات الخاصة، والذي تم تكريمه في احتفالية "قادرون باختلاف"، إنها ترعى أخيها منذ الصغر، بسبب انشغال والديها بأعمالهم: "أنا اللي بدأت معاه المشوار وكنت براعيه".

وأضافت "طارق"، خلال استضافتها ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أنها نجحت في تقسيم وقتها بين تعليمها ورعاية أخيها: "هو بيحب يتصور ويقف قدام الكاميرا جدا".

وأوضحت أنها بعد بحث مطول عن ما يحتاجه أصحاب ذوى القدرات الخاصة، وجدت أن الرياضة الأهم بالنسبة لهم، لذا لجأت لتعليمه الرياضة حتى وصل إلى حصد ميداليات لتفوقه.

وأكدت أنه شارك في احتفالية "قادرون باختلاف" بالنسخة الأولى لها: "دي كانت البداية، وبدأنا نهتم بالفن والاستعراض والمزيكا.. وسيف متذوق في الفنون".