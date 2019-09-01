4 آلاف وظيفة فى ملتقى ذوى القدرات الخاصة بالجامعة الأمريكية

للمرة الثانية على التوالى، يقام ملتقى توظيف ذوى الاحتياجات الخاصة، بمشاركة 20 شركة ومؤسسة، وذلك يوم السبت المقبل فى الحرم اليونانى بالجامعة الأمريكية، لتوفير فرص عمل تتراوح بين 2000 و4 آلاف وظيفة، وسيحاضر فيه أصحاب المبادرات الخاصة بتنمية وتأهيل ذوى القدرات الخاصة، وأصحاب التجارب الرائدة فى المجال.

اعتبر نادر البطراوى، رئيس الشركة المنظمة للملتقى، أنهم يقومون بدور الوسيط للتواصل بين الشركات وبين ذوى القدرات الخاصة، وورقتهم الرابحة هى نص القانون بضرورة تعيين 5% من ذوى القدرات الخاصة.

الوظائف التى ستتوافر عبر الملتقى ستكون خاضعة لشروط القانون، حسب «نادر»، فأى شخص سيحصل على وظيفة، سيحظى بمرتب وتأمين كامل ومعاش، كما سيخضع لقانون العمل.

وقالت قمر عادل، المدير الفنى فى مبادرة «ايدى بتتكلم»، إنهم سيشاركون فى الملتقى بعدة أوجه، وسيوفرون مترجم إشارة لترجمة ما يقال لضعاف السمع والصم، وثلاثة آخرين سيعملون على مساعدة الحاضرين على التواصل مع الشركات خلال التقدم للوظائف.

وبمجرد أن سمعت دعاء عبدالرحمن، عن المتلقى، سارعت إلى التسجيل أملاً فى الحصول على وظيفة تلائم قدراتها وبمرتب مجزٍ، دون أن تتعرض للألم النفسى الذى اعتادته.