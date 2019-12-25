قررت نيابة المطرية برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، إخلاء سبيل 4 شباب متهمين بتعذيب وقتل كلب في منطقة المطرية، بضمان مالي قدره 500 جنيه لكل منهم.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الأربعة، الذين أقروا بتنفيذ الجريمة بسبب مهاجمة الكلب لمعزة خاصة بأحدهم، ما سبب لهم خسارة مادية تقترب من 1500 جنيه، مؤكدين أن الكلب مصاب بـ"السعار" ويخشوا أن يهاجم المارة في الشارع.

البداية عندما تصدر هاشتاج "كلب المطرية" قائمة تريندات موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبعض الأشخاص، يستخدمون فيها أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية.

ونشرت حنان دعبس، مدير مؤسسة حماية الحيوان، صورا على صفحتها لقتل الكلب بعد التعدي عليه بساطور بشكل دموي داخل توك توك، وضربه في أجزاء من جسده، مطالبة بضرورة القبض على المتسببين في الواقعة ومحاسبتهم.

وقالت دعبس خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": جريمة شنعاء نهارا جهارا، الناس استوحشوا، الاستقواء على الضعيف جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون أشد عقاب، مضيفة "فين البني آدمين؟ مفيش غير شوية حيوانات يستمتعون بإراقة الدم كلب لا حول له ولا قوة".

وواصلت: "ليه مفيش قانون لحماية الحيوان من حيوانات البشر؟، مضيفة "اللي يعرف أي من المجرمين دول، محتاجين اسم وعنوان، لو تعرف أي واحد منهم، ارجوك بلغنا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج "كلب المطرية"، من خلال نشر فيديوهات تعذيب وقتل الكلب وصوره، والمطالبة بالقبض على الأشخاص الذين تسببوا في الواقعة وقتلوا الكلب وعذبوه بشكل وحشي.

وتداول المدونون عبارات وتغريدات مثل :"حتى الحيوانات لم تسلم من دموية البشر والغريب إننا بنقول عليهم حيوانات من غير عقول والمفروض إن البشر ربنا اداهم عقل بس الحقيقة إن فيه بشر أشرس من الحيوان مليون مرة"، و"نأسف لبشاعة المنظر بس للأسف الناس دي عايشين معانا إزاي وبنعاملهم على إنهم بني آدمين إزاي".

الأمر تطور إعلاميًا وأمنيًا، حيث أعلنت الإعلامية إيمان الحصري، أن وزارة الداخلية استجابت لمناشدة برنامجها "مساء dmc"، الذي يُعرض على قناة "dmc"، وألقت القبض على قتلة "كلب المطرية" وضبط صاحب الكلب.

وكانت "الحصري" نشرت تقريرا خاصا بالاعتداء على كلب بطريقة وحشية، بعد قيام بعض مستخدمي مواقع تواصل الاجتماعي هاشتاج "كلب المطرية" للمطالبة بالبحث عن الجناة وعقابهم.