أنا مليش ذنب.. حكاية جريمة قتل أفسدت حياة هيثم زكي وسر تدخل عفاف شعيب

كشف الإعلامي محمد الغيطي، سر اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام بعد الأحداث التي شهدتها مصر خلال عام 2011، وفقا لرواية حكتها له الفنانة عفاف شعيب.

وأضاف "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "كلام مع الغيطي"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون برفقة هيثم أحمد زكي سرق السلاح الخاص بوالده الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك أثناء فترة الاضطراب التي شهدتها مصر عام 2011.

وتابع: "اللي سرق السلاح باعه لناس في الصعيد واتعمل به جريمتين قتل، وهيثم أحمد زكي كان مطلع رخصة جديدة له بامتلاكه هذا السلاح بعد وفاة والده، فالشرطة دورت على هيثم، وراح للفنانة عفاف شعيب قالها أنا هختفي عشان أنا مليش ذنب وأنا خايف".

وواصل:" عفاف شعيب تدخلت في الموضوع ده بعد القبض على من سرق السلاح من منزل هيثم أحمد زكي واعترف بذلك، وطلع منها هيثم بريء وهو ما أثر فيه جدا، وكان أحد أسباب اختفائه عن الإعلام في بعض الفترات".