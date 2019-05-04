محمد الغيطي: مسلسل "مملكة الغجر" يحترم المشاهد وهيتابعه لآخر حلقة

قال محمد الغيطي، كاتب مسلسل "مملكة الغجر"، إن المسلسل نفذ بعد كتابته بفترة طويلة، بسبب عدم وجود فنانين ومنتجين يحترمون النص الذي يعكف على كتابته، متابعا: "كنا في نظام إنتاجي بيبهدل النص والسيناريو، وآخر عمل ليا كان في 2011، وكنت بكسر الشاشة وأنا بشوفه".

وأضاف "الغيطي"، خلال استضافته ببرنامج "رمضان النهار"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المسلسل يتم تحضيره منذ عام بطولة الفنان سامح الصريطي، متابعا: "قلتله أنت أقرب فنان لدماغي ونفسيتي في الوسط الفني".

وأشار "الغيطي" إلى أنه تم تسليم 15 حلقة منه وشاهدت لجنة الرقابة تلك الحلقات، و"أشادوا جدا وأنا دمعت لما لجنة الرقابة قالت الكلام ده".

وتابع: "هحترم عقل المشاهد وهيستمتع وهيقعد قدام أول مشهد في الحلقة الأولى لحد الحلقة الـ30".