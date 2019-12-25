كشف الفنان هشام عباس، أن الإعلامية منى الشاذلي كانت زميلته أثناء الدراسة بالجامعة الأمريكية، وكانت تغني بكورال الجامعة.

وقال "عباس" خلال استضافته ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "CBC": "منى كانت بتغني في كورال الجامعة اللي كنت أحد مؤسسيه سنة 1984".

لترد عليه الإعلامية منى الشاذلي ضاحكة: "طبعا أنت اتخرجت قبلي بكتير، لأني أصغر منك بسنين كتير مش دفعة واحدة".

وعن ألبوم "عامل ضجة"، أوضح أنه عمل عليه منذ 2010 حتى الآن: "من 2010 وأنا شغال على الألبوم دا، وكل سنة كنت بعمل ألبوم وتحصل حاجة ومنزلوش، وفي الآخر ضميتهم كلهم في الألبوم بتاع السنادي".

وقدم هشام عباس، مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة، وكذلك تترات المسلسلات التي قدمها مثل تتر مسلسل "حمادة عزو"، الذي يحظى بشهرة واسعة، ويرتبط معه بمواقف طريفة يطلبها منه الجمهور خلال الحفلات أو الأفراح التي يحييها.