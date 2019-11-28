تفاعلت الإعلامية الإعلامية منى الشاذلي، على واقعة الزج باسمها في امتحان اللغة العربية للفرقة الأولى بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، في سؤال يتطلب إعادة صياغة جملة مكتوبة باللغة "العامية" إلى العربية الفصحى، ونصت الجملة على "ما قولتلك يا نوسة بلاش إعلام، قولتيلي لقد خلقت إعلامية وعملتيلي فيها منى الشاذلي، اشربي بقى".

وعلقت الشاذلي، عبر منشور بصفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "قلبي معاكي يا نوسة".

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وفوجئ طلاب الفرقة الأولى في كلية الإعلام بجامعة القاهرة بسؤال غريب في امتحان اللغة العربية، يطلب فيه أستاذ المادة بإعادة صياغة قطعة مكتبة باللغة العامية بلغة صحيحة.

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وقالت الكلية، إن السؤال حمل في كلماته بعض الدلالات التي فهمها الطلاب على غير مقصدها، موضحة أن هناك مواصفات للورقة الامتحانية بضوابط علمية لا بد من الالتزام بها.

وأضافت الكلية، في بيان اليوم، أن أستاذ المادة حين سُئل على ذلك أكد أن "السؤال يستهدف قياس مهارات الطلاب وقدرتهم على تحويل الجمل العامية، إلى صياغة عربية صحيحة".

وذكر البيان، أن الجملة الواردة في الامتحان لم تخرج عن الهدف الذي يقصده أستاذ المادة، "وإن حملت بعض ألفاظها دلالات يخرجها عن الهدف، كما أن هناك عبارات كثيرة بديلة كان يمكن استخدامها لقياس مهارات الطلاب".

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فيما وصف الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قرار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بإعادة امتحان اللغة العربية لطلاب الفرقة الأولى بالكلية "ما قولتك يا نوسة" بـ"الصائب"، مبرراً ذلك لكونه يحافظ على التقاليد الجامعية ومستوى صياغة الأسئلة بما يتناسب مع احترام البيئة الجامعية وعدم الهبوط بمستوى الصياغة إلى هذا المنحنى.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لامتحان اللغة العربية لطلاب الفرقة الأولى، يحتوي على أسئلة بطريقة مختلفة غير معتادة، فطالب واضع الامتحان الطلاب بتحويل جملة من العامية إلى اللغة العربية الفصحى، وهي "ما قولتلك يا نوسة بلاش إعلام.. قولتيلي لقد خلقت إعلامية وعملتيلي فيها منى الشاذلي.. اشربي بقى"، وهو ما أثار موجة من الاستهجان بين الطلاب ورواد موقع فيس بوك.