مقتل طفل يمني جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي غرب الجوف

لقي طفل مصرعه وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل (مبارك محمد غرزه) البالغ من العمر 10 سنوات قُتل، فيما أصيب (زبن الله مبارك غرزه) 8 سنوات، جراء انفجار لغم أرضي، أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية على أطراف مديرية المصلوب غربي الجوف"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وتعد محافظة الجوف من بين أكثر المحافظات انتشاراً للألغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.