قدم فكري شلضوم، أحد أهالي قرية محلة زياد بالغربية، شكوى من أهالي القرية بعد إزالة مستشفى "التكامل الصحي" عام 2015 دون إيجاد بديل، خاصة أنها تخدم 200 ألف مواطن في المنطقة.

وأضاف "شلضوم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن قرار إزالة المستشفى صدر منذ 4 سنوات، دون توفير وزارة الصحة مكان بديل للموظفين والأطباء والمرضى، متابعا: "قعدنا ندور على أي مكان يشتغلوا فيه، وفي الآخر دخلناهم مركز الشباب"، موضحا أنّ وكيل وزارة الصحة بالغربية طالب الأهالي بتوفير مبلغ 50 مليون جنيه لبناء مستشفى أخرى على غرار ما تم هدمها.

من جانبها قالت الدكتورة سوسن سلاّم، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنّه جرى إحلال وتجديد المستشفى عام 2017 تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، بغرض تحويلها لمستشفى مركزي.

وأضافت "سلاّم"، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنّه تقرر بناء مستشفى على غرار مستشفى العجمي خلال أكتوبر الماضي، والجهات المعنية تبحث الأمر حاليا، موضحة أن الدراسات حول هذه المستشفى انتهت ودخلت حيز التنفيذ.

وأكدت أنه جرى الاستعانة بمركز الشباب ليصبح وحدة صحية للمركز لحين بناء المستشفى.