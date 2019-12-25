قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، إن الصحراء الغربية تحوي قدرا هائلا من البترول والغاز، ومازالت لم تكشف عن كل أسرارها بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على شاشة "dmc": "الصحراء الغربية بها مساحات تفوق أضعاف المكتشف في الوقت الحالي، ويمكنها خدمة مصر كلها".

وتابع أن توقيع وزارة البترول على 4 اتفاقيات بترولية جديدة، للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما، يرجع إلى أهمية هذا القطاع الحيوي لمصر، مشيرا إلى أن التنقيب بالصحراء الغربية، سيكون ببني سويف، موضحا أن حفر 30 بئرا جديدا، كما جاء بالاتفاقيات، خطوة جيدة تزيد من فرص الاكتشافات بالمنطقة.

وأوضح أن الآبار التي ستحفر في الصحراء الغربية، هي امتداد وتطوير لبئر موجود بالفعل، مشيرا إلى ضرورة تشجيع مثل هذه الاتفاقيات، وجذب استثمارات بشركات تمتلك التكنولوجيا، تصلح للتنقيب بمنطقة مثل الصحراء الغربية.

ووقعت وزارة البترول 4 اتفاقيات بترولية جديدة، للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما، بمناطق الصحراء الغربية، وخليج السويس ووادى النيل، باستثمارات حدها الأدنى 155 مليون دولار، ومنح توقيع حوالى 10.5 مليون دولار، وتشمل حفر 30 بئرا بحضور الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.