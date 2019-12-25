كشف الفنان هشام عباس، أن دراسته للهندسة، وعمله بها، كانت فارقة في تفكيره ونمط حياته.

وقال خلال استضافته ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "CBC": "خلت عقلي بيفكر بشكل مختلف، وبيفكر في التفاصيل أكثر، ومنظم، وخلتني أرتب كل حاجة في حياتي".

وأضاف أنه عمل في ورشة صيانة سيارات لمدة 8 شهور واستفاد من عمله جدا، وعندما عمل بأحد المصانع الخاصة، ببيع ماكينات حقن البلاستيك استفاد أيضا.

وتابع: "لكن كان عشقي للفن والأغاني، وكنت زي جهاز التسجيل من صغري، وكنت بحفظ الأغاني بسهولة واتأثر بطريقة المغني، وأما طارق الكاشف قالي تعالى اشتغل معانا، عملنا أغاني للأفراح والأطفال، رجعنا للأغاني القديمة وأعدنا توزيعها من جديد".