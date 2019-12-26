قررت حركة "فتح"، إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55، في احتفال مركزي في مدينة غزة.

وأعلنت فتح، أنه سيتم تحديد المكان والزمان في الساعات القليلة القادمة، مضيفة في بيان: "انطلاقا من إيماننا الراسخ بالوحدة الوطنية فكرا وممارسة وسعيا إلى تحقيق مناخ وطني وحدوي لأبناء شعبنا، فقد بذلت فتح جهدا كبيرا على مستوى الإعداد والجهوزية وعلى صعيد القوى والفصائل الفلسطينية، لإحياء ذكرى انطلاقتها المجيدة، في يوم تجتمع فيه جماهير شعبنا على قلب رجل واحد، وفي مشهد فلسطيني جامع مهيب، ردا على كل التحديات التي تهدد مشروعنا الوطني برمته".

وأكدت "فتح"، أن إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ 55 حق مقدس لكل أبناء شعبنا وفصائله، لا يمكن إخضاعه لأي مناكفات سياسية، داعية "أبناءها وجماهير الشعب الفلسطيني إلي الجهوزية التامة للمشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى، والالتزام بما يصدر عنها من قرارات ومواقف عبر وسائلها الرسمية، وعدم التعاطي مع الدعوات المشبوهة الصادرة عن جهات خارجة عن الصف الوطني والحركة"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.