قتل 5 مسلحين من الفصائل الموالية لإيران في سوريا، إثر غارات جوية استهدفت مساء اليوم، مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا، دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

وأشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، إلى أنّ "صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر (اللواء 47) التابع لميليشيات (موالية) لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي".

وأشار المرصد إلى تسجيل "انفجارات عدة"، فيما رجّح مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، "أن يكون مصدرها طائرات مسيرة".

وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة أطراف مشاركة في النزاع السوري، والقوات السورية في المحافظة تلقى دعما من قوات موالية لإيران ومن قوى أجنبية، بينها مقاتلون عراقيون.

كما تنتشر فيها قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الذي تقوده واشنطن، في مواجهة الإرهابيين والذي كان أقر في السابق باستهدافه قوات موالية لدمشق.

وفي 8 ديسمبر الجاري، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران إثر غارات مشابهة استهدفت محيط البوكمال، وقال "المرصد السوري": قتل 28 مقاتلا موالين لإيران في سبتمبر، بينهم 10 عراقيين على الأقل، في غارات مشابهة.

وكانت هيئة تابعة لحزب الله اللبناني نسبت في حينه مسؤولية القصف إلى إسرائيل، استنادا إلى "مصدر أمني سوري". وفي يونيو 2018، نسب مسؤول أمريكي في واشنطن المسؤولية عن غارات وقعت في أقصى الشرق السوري إلى إسرائيل، وكانت الغارات أسفرت عن مقتل 55 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة السورية، بالأخص من السوريين والعراقيين، بحسب المرصد السوري.