قال الفنان هشام عباس، إن والده كان يتمنى أن يستمر بعمله كمهندس، موضحا كيفية تركه للهندسة: "في يوم كنت بحضر معرض لبيع المعدات مع شركتي، وشغلوا أغنية (الله يسلم حالك) وحد من صحابي سمع الأغنية، وقالي صوتك حلو فمديري في الشركة قالي شوف طريقك أنت صوتك كويس واستقلت واتجهت للفن".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "CBC": "كنت بروح الشركة الصبح، علشان أشتغل مهندس، وبالليل أروح الاستديو، وكنت خايف أدخل عالم الشهرة".

وتابع: "مكنش بيهمني النتائج اللي هتطلع من الأغاني أكتر مكان بيهمني إني أنبسط وأفرح وأفرح صحابي، لكن مكنش في دماغي إني أبقى مشهور ومطرب، وكنت عايز أشتغل في المزيكا وخلاص".

وعن أغنية "الله يسلم حالك"، أوضح أنه تقابل مصادفة مع الفنان حميد الشاعري، الذي تعرف عليه بأحد الاستديوهات التي كان يصور بها أغنيته، وأهداه كلمات الأغنية لإعجابه بصوته، "كانت أول أغنية أغنيها صولو، وكان حميد هو اللي ملحنها ووزعها".

وقدم هشام عباس، مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة، وكذلك تترات المسلسلات التي قدمها مثل تتر مسلسل "حمادة عزو"، الذي يحظى بشهرة واسعة، ويرتبط معه بمواقف طريفة يطلبها منه الجمهور خلال الحفلات أو الأفراح التي يحييها.