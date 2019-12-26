الأمن يٌلغي ترخيص سلاح "نائبة ضرب النار".. ويستلم "الخرطوش"

كشفت النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، صاحبة واقعة إطلاق النار في حفل "قراية فاتحة ابنتها"، أنها سلمت السلاح الذي أطلقت منه النار إلى الجهات الأمنية.

وأضافت النائبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الأمن أبلغها بإلغاء الترخيص، مشيرة إلى أن "الاعتذار من شيم الرجال، ولم يقلل منها ولكن زادها قوة".

وتابعت: "القانون فوق الجميع".

وكررت النائبة اعتذارها عن الموقف الذي حدث نتيجة تأثرها بعادات أهلها الفلاحين وفرحتها بابنتها الأولى، "إذ أن فرحتها كانت أقوى من الشعور بالمسؤولية"، حسب قولها.

وأوضحت أنها تعتذر للمرة الثانية والثالثة والعاشرة، مؤكدة فخرها لوجودها في مجلس النواب الحالي في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر.

وكانت النائبة نوسيلة إسماعيل أطلقت أعيرة نارية من بندقية "خرطوش" من شرفة منزلها، وصورت الواقعة فيديو ونشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.