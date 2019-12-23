نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي أحمد موسى، والنائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، بعد واقعة إطلاقها النار من سلاح خرطوش في شرفة منزلها أثناء خطوبة ابنتها، وذلك خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، حيث طالبها الإعلامي بسرد تفاصيل الواقعة، فردت :" هي بقت حكاية خلاص؟".

وأضافت "إسماعيل"، أن الواقعة عادية للغاية، متسائلة بانفعال شديد: "لو فيه فيديو لراجل بيضرب نار هل هتعمل ضجة كده ولا عشان أنا واحدة ست وعندي حصانة"، فرد الإعلامي: " عشان إنتي نائبة في البرلمان وتعتبري قدوه للمواطنين"، فكان ردها :" لية نظرة الناس للنائب أو النائبة أنه مش إنسان ومواطن عادي".

نائبة عن إطلاقها النار: " كل الرجالة بتعمل كده .. ولا أنا مش من حقي أفرح؟"

وتابعت: "أنا مواطنة مصرية وأنا كسيدة من حقي أرخص سلاح، وإذا كان ده غير قانوني مكنش يطلع لي رخصة زي أي راجل، كل الرجالة بتضرب نار في الشوارع والأفراح، لية الشو الإعلامي والضجة اللي زائدة عن اللزوم، ده عشان أنا سيدة؟ مش من حقي إني أفرح، ولا عشان أنا نائبة؟".

وعندما ذكر الإعلامي لها أن الواقعة لم تُعجب الناس، قالت: "لو سمحت قول مش عاجبة بعض الناس متقولش الناس كلها، أنا سعيدة جدًا إني ضربت نار، دي خطوبة بنتي، ياريت الناس اللي بتهاجم تحط نفسها مكاني"، موضحة أنها رخصت هذا السلاح من أجل الدفاع عن النفس، كما أن لديها أيضًا طبنجة مرخصة تضعها تحت كرسي سيارتها باستمرار.

وتابعت: "أنا في البلكونة وفي الدور الـ 11 ومني لله، أي مني للسما، أنا مش همسك البندقية بالطريقة دي إلا إذا كنت متمكنة من ضرب النار، أنا مدربة على السلاح، في مركز تدريب وناس أصدقائي استكملوا تدريبي، إحنا داخلين على الانتخابات وفيه منافسين، وطبعا فيه إخوان، وينتهزوا خطأ أي نائب عشان يعملوا منها شو إعلامي".