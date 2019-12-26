القوصي عن مسابقة صعود أول مصري للفضاء: الامتحانات مش سهلة

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل دعوته للشباب المصري بالتقدم للمشاركة الفاعلة في المسابقة المزمع إطلاقها في أول العام الجديد 2020 لصعود أول مواطن مصري للفضاء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، على شاشة "DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان.

وقال القوصي، إن من مهام وكالة الفضاء عقب تفعيل دورها في أغسطس الماضي هو وضع برنامج الانطلاق للفضاء مدته 10 سنوات، وتم البدء في البرنامج وسيتم عرضه قريبا على مجلس إدارة الوكالة ويُصدق عليه الرئيس السيسي، موضحًا أن شروط المسابقة عالمية لا تتدخل فيها وكالة الفضاء المصرية لأن مَن سيصعد إلى الفضاء يجب أن يكون بمواصفات قياسية.

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أن المتقدمين سيخضعون لاختبارات وامتحانات نفسية وبدنية وعلمية في مركز تأهيل عالمي للسفر والعيش في الفضاء لمدة 3 سنوات لمعرفة كيفية العيش في محطات الفضاء الخارجية.

وتابع: "الامتحانات ليست سهلة، لأن المقاييس العالمية، تنص على مواصفات معينة وخاصة من الناحية البدنية والنفسية، حيث العلمية أسهلهم".