حديقة دمياط الجديدة.. منتزه كبير يبحث عن التطوير

واحدة من الحدائق الكبرى في مصر تستوعب نحو مليون زائر سنويا تبلغ مساحتها 15 فدانا تحتوى على مساحات خضراء شاسعة، يرتادها محبوها من كل أنحاء الجمهورية للتمتع بمنظرها الرائع وهوائها العليل ويطالب روادها بمزيد من الاهتمام للنجيلة ودورات المياه وتخصيص مكان للحيوانات.

ويقول محمد سليمان، محاسب، وأحد سكان المدينة، إن الحديقة تعد من أجمل الأماكن في محافظة دمياط وباتت أفضل بعد إضافة مدينة الملاهي ولكن ينقصها بعض الاهتمام بالنجيلة ودورات المياه ومراجيح الأطفال، ولو تم تخصيص مكان فيها لمجموعة من الحيوانات ستكون مكانا متكاملا للأسرة الدمياطية.

أما سارة صلاح، إحدى الأهالي، فتقول إن الحديقة تحتاج فقط لمحافظة المواطنين على المكان وعدم إلقاء المخلفات في الأرض.

ويقول المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة في تصريحات لـ"الوطن"، إن الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة تعتبر أحد أهم المشروعات الترفيهية بمنطقة الدلتا وقد أسند الإشراف على تشغيلها لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يتكفل المجلس بأعمال الصيانة والتطوير مقابل تحصيل إيرادات تذاكر دخول الجمهور لصالح ميزانية المجلس.

ويضيف رجب قائلا: تقع الحديقة بالمنطقة الترفيهية بوسط المدينة وتم الانتهاء من أعمال تنفيذها في 31 يناير 2007 بتكلفة حوالى 15 مليون جنيه كما تم تشغيلها وافتتاحها في ليلة شم النسيم 19 أبريل 2009 وتستقبل الحديقة مليون زائر سنوياً كما تبلغ مساحتها نحو 55 فدانا تشتمل على مشايات ومسطحات ومناطق خضراء بمساحة حوالي 164270 مترا مربعا بها أحواض زراعة تروى بنظام الري المحوري بالرشاشات، 56 برجولة خشبية بمقاعد تكفي لعدد عشرين فرد، 42 شمسية خشبية بمقاعد تكفى لعدد عشرة أفراد، مقاعد خرسانية تكفى لعدد أربعة أفراد منتشرة في أنحاء الحديقة ونظام صوتيات يغطي الحديقة بالكامل.

كما تحتوى الحديقة على 2 منفذ بيع مؤجرة بنظام المزاد العلني على مساحة 120 مترا مربعا لتقديم خدماتها للزوار، ومسرح مكشوف روماني على مساحة 1460 مترا مربعا سعة 400 فرد تم حجزه بنظام المزاد العلني (سينما صيفي) مبنى مطعم وكافتيريا على مساحة 1460 مترا مربعا جاري حالياً إتاحته ليكون مطعما متطورا شاملا، ومنطقتين مجهزتين لألعاب وملاهي الأطفال بالمجان منطقة للملاهي الكهربائية على مساحة 11 ألف متر مربع ومسجد لرواد الحديقة على مساحة 250 مترا مربعا.

وأضاف رجب قائلا إن هناك مقترحات للتطوير مثل إقامة حديقة حيوان مصغرة، حمام سباحة نصف أولمبي، قاعة مناسبات مفتوحة، منطقة ألعاب لذوي القدرات الخاصة، مكتبة عامة مصغرة وكشك للموسيقى.

في الوقت ذاته تشهد حديقة عائشة عبد الرحمن في دمياط إهمال شديدة حيث تحولت خلال السنوات الماضية إلى مرتع للباعة الجائلين ويقطنها الخارجون عن القانون أحيانا فيلجأ المواطنون إلى المكوث على الأرصفة نظرا لعدم وجود مقاعد إلا قليلا كما يوجد بها عدد قليل من سلال القمامة وطالب المواطنون مرارا وتكرارا بتطويرها وتزويدها بالألعاب والمقاعد واستغلال موقعها الحيوى لوقوعها مباشرة على نهر النيل حيث كانت مقصد المواطنين إبان ثورتي الخامس والعشرون من يناير والثلاثين من يونيو .