هجوم على نتنياهو بعد هروبه للملاجئ في عسقلان

عقب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إطلاق صاروخ من قطاع غزة أثناء مشاركته في الانتخابات الداخلية لحزبه في مدينة عسقلان المحتلة والتي أدت إلى هروبه للملاجئ المحصنة مع انطلاق صافرات الإنذار قائلا: "من أطلق صواريخ المرة الماضية غير متواجد معنا اليوم".

وعقب رئيس كتلة أزرق أبيض الجنرال بيني غانتس منافس رئيس حكومة الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو على رئاسة الوزراء، على هروب نتنياهو للملاجئ المحصنة مساء اليوم في عسقلان نتيجة إطلاق صاروخ من قطاع غزة أثناء مؤتمر انتخابي لحزب الليكود بالقول: "إن الوضع الذي يكون فيه الإسرائيليون تحت رحمة المنظمات"، ولا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي القيام بجولات في إسرائيل هو شهادة على فشل السياسة الأمنية مع قطاع غزة، وفقدان الردع الذي لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أن تقبله، مضيفا "سنحل محل الحكومة ونغير السياسة ونعيد الردع والهدوء لسكان الجنوب".

وكان نتنياهو قد هرب للملاجئ مساء أمس، بعد انطلاق صافرات الانذار على خلفية ادعاء الاحتلال رصد صاروخ أطلق من قطاع غزة.

فيما قال وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق، أفيجدور ليبرمان، أمس الأربعاء، معقبًا على انطلاق صفارات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة: "إنّ هروب بنيامين نتنياهو إلى المكان المحصن في عسقلان عقب انطلاق صافرات الإنذار نتيجة إطلاق صاروخ من قطاع غزة، جاء نتيجة تآكل قوة الردع، أمام القطاع".

وأضاف ليبرمان في تصريحات صحفية مساء الأربعاء "إن هروب نتنياهو أثناء مؤتمر انتخابي لحزب الليكود في عسقلان، للمرة الثانية خلال عام واحد، هو خضوع لغزة، كما أنه خلل في استقرار أمن إسرائيل".

وأشار إلى أن هروب نتنياهو اليوم، يعني مواصلته الترويج لحكم "حماس" في غزة، الذي وعد بالقضاء عليها عام 2009.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة، بعد إطلاق صاروخ من غزة، بالتزامن مع عقد نتنياهو لقاء انتخابي، فيما بث الاعلام العبري مقاطع فيديو لحظة هروب رئيس الوزراء مع حراسه إلى الملجأ.

الجدير ذكره، أن حادثة هروب نتنياهو في تمام الساعة التاسعة، هي الثانية له خلال عام، حيث سبق وأن هرب في شهر سبتمبر الماضي.