محامية تونسية: يا عارنا.. "السلطان العثماني" يطعن ليبيا بخنجر من تونس

نشرت الناشطة والمحامية التونسية وفاء الشاذلي فيديو تعليقًا على زيارة الرئيس التركي أردوغان لتونس، معتبرة أن صدمتها في زيارة أردوغان أكبر من صدمتها في قضية المبيدات المسرطنة التي تولتها من قبل، مضيفة: "أنا مصدومة وما أكثر الصدمات بوطني تونس الحلوة التي تبعث الأنس والمسرة في النفوس، تونس وطني تعاني رسالة جاثمة على صدر هذه البلاد".

ووصفت الشاذلي أردوغان بأنه سلطان عثماني جديد قائلة: "اليوم نتصدم من جديد وقت نشوف السلطان العثماني صاحب الأحلام العثمانية يأتي إلى وطني معه وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات" مضيفة: "يا عارنا ويا خزينا يا عار تونس نحن الشعب اللي عنده الأصالة والأعراف والأخلاق".

وتابعت: "إحنا البلاد اليوم هذه أمام سيناريو العمالة والخيانة لإخواتنا في ليبيا واليوم نكون الظهر اللي يتضرب بخنجر والخنجر يتضرب من تونس بعد ما دخلنا لهم السلاح اللي قتلهم وقتل أولادهم اللي هما دمنا"، مستطردة: "هؤلاء الليبيين اللي راحوا هما دمنا وأولادهم هما أولادنا وأحفادهم هما أحفادنا".

وتحدثت الشاذلي عن العلاقة بين التوانسة والليبيين: "أكتر الزيجات مرتبطة بين تونس وليبيا وحتى لو مفيش علاقات مصاهرة فيه أخوة عربية بين تونس وليبيا ولا يمكن نطعنهم في ظهرهم".

وتساءلت الشاذلي: "ما الذي جاء به أردوغان في زيارة لم يعلن عنها وايه اللي في جرابه لهذا الوطن وايه اللي قادم فيه للبلاد هذه".

وأضافت: "سيناريو ثاني للعمالة وسيناريو تاني للخيانة العظمى بعد ما باعها السراج ذلك الخاين العميل الذي باع وطنه وباع منطقة شمال أفريقيا باعها في اتفاقية المهانة والمذلة والخيانة العظمى في خيانة كبيرة قام بيها في اتفاقية عسكرية مع العثماني أردوغان الذي يحلم بإمبراطورية عثمانية لا تغيب عنها الشمس والبداية بتونس وبليبيا والله أعلم مين يحب يوصل لمين".

وأعلنت الشاذلي أنها ستقاوم اتفاقية أردوغان: "لكن سنتصدى لكم وسنعلن المقاومة نعم من تونس سنقاوم أي أحلام عثمانية وقاومناها وقاومنا اتفقاقيتهم الاقتصادية مع الإخوان في تونس، ولن تكون أرض تونس أرض الخيانة من جديد".

ووجهت الشاذلي نداء لشعب تونس: "يا توانسة من مكتبي تصدوا وقاوموا هذه الاتفاقية العميلة وقاوموا كل ما يحاك في تونس من عمالة لإخوانا في ليبيا".