حزب تونسي عن زيارة أردوغان: نحذر من استخدام البلد لأي عمل ضد ليبيا

علق حزب مشروع تونس على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئة لتونس، محذرا من استخدام تونس كمنصة لأي عمل ضد ليبيا.

وقال الحزب في بيانه: على إثر زياة الرئيس التركي أردوغان لتونس اليوم واستقباله من طرف رئيس الجمهورية التونسية في سياق زيارة غير معلن عنها مع أنباء غير مؤكدة عن انضمام رئيس حكومة الوفاق الليبي لهما ومعلومات عن الارتباط بين الزياة والملف الليبي فإن حركة مشروع تونس:

1-ترى أن هذه الزيارة واللقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور تركيا - حكومة الوفاق الليبية الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والاوربية.

وتدعو رئاسة الجمهورية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات وعلى هذا الأساس ليكون موقفنا معتدلا ومحايدًا يتوجب أيضًا دعوة المشير حفتر ورؤساء مصر واليونان لزيارة تونس.

2-ترفض أن تستعمل تونس منصة سياسية لمحور دولي معين تتناقص مصالحع مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية.

3-بعد الاطلاع على تركيبة الوفد المصاحب للرئيس التركي، تحذر من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا.

وتدعو رئاسة الجمهورية إلى الشفافية التامة مع الشعب التونسي بصدد أهداف الزيارة واللقاءات المرتبطة بها ومخرجاتها.

وحمل البيان توقيع رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق.

ومحسن مرزوق هو سياسي تونسي، كان عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس وأحد مؤسسيه قبل انسحابه منه.

أسس حركة "مشروع تونس" في 20 مارس 2016 والتي انضمت للمعارضة في يناير 2018.