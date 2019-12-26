في مثل هذا اليوم الـ26 من ديسمبر عام 1974 توفي الموسيقار والمطرب فريد الأطرش عن عمر يناهز الـ64 عامًا، بعد حياة حافلة أثرى خلالها الموسيقى العربية.
"الوطن" تستعرض معكم أبرز المعلومات عن ملك العود:
- ولد عام 1910 ببلدة القريا بجبل الدروز وينتمي لأسرة عريقة ووالده كان أميرًا لجبل الدروز بسوريا.
- هاجر إلى مصر مع أسرته هربًا من بطش المحتل الفرنسي آنذاك.
- له 9 أشقاء من والده "7 أولاد وبنتين" منهم المطربة أسمهان.
- تعلم في مصر وتخرج في معهد الموسيقى العربية.
- عمل في بداية حياته كعازف للعود ثم مارس الغناء.
- خاض البطولة في 31 فيلمًا سينمائيًا أشهرها "حبيب العمر" و"عهد الهوى".
- لم يتزوج فريد الأطرش طوال حياته.
- كان يحتفظ بالمصحف الشريف في جيبه دائمًا وعندما فقده، أسر لمقربيه بأن نهايته اقتربت لضياع المصحف منه حسبما ذكرت سامية فؤاد في لقائها مع طارق حبيب.
- تناولت سيرته ومسيرته الفنية في 16 مؤلفًا بجميع أنحاء الوطن العربي.
- توفي في مثل هذا اليوم منذ 45 عامًا في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.
- أسس محبيه جمعية باسم "جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش" ومقرها القاهرة.