في مثل هذا اليوم الـ26 من ديسمبر عام 1974 توفي الموسيقار والمطرب فريد الأطرش عن عمر يناهز الـ64 عامًا، بعد حياة حافلة أثرى خلالها الموسيقى العربية.

"الوطن" تستعرض معكم أبرز المعلومات عن ملك العود: