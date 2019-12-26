أعلنت هيئة السكة الحديد، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط "القاهرة - الإسكندرية" متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

ثانياً: "خط القاهرة - السد العالي" متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة - أسيوط" 40 دقيقة.

- "أسيوط - أسوان": 40 دقيقة.

ثالثاً: خط "بنها - بورسعيد" متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

رابعاً: خط "طنطا - المنصورة - دمياط" متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

واعتذرت هيئة السكة الحددي، لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات الناتجة عن التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.