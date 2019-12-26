72 عاما على رحيل مخرج "سواق الأتوبيس".. البريء عاطف الطيب

في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر عام 1947، ولد المٌخرج الراحل عاطف الطيب في جزيرة الشورانية مركز المراغة بمحافظة سوهاج.
ويٌعد الطيب رغم مسيرته الفنية القصيرة نسبيًا من أهم مخرجي السينما المصرية وأخرج خلال مسيرته 21 فيلماً خلال 12 عاماً وأشتهر بتقديم الأفلام الواقعية.
"الوطن" ترصد أبرز المعلومات عن مخرج الواقعية عاطف الطيب:
- تخرج في معهد السينما قسم الإخراج عام 1970.
- شارك في حرب أكتوبر المجيدة في أثناء خدمته العسكرية.
- عمل كمساعد مخرج لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام ويوسف شاهين.
- أول أفلامه كانت "الغيرة القاتلة" وقدمه عام 1984.
- أبرز أفلامه "سواق الأتوبيس" و"الحب فوق هضبة الهرم" و"البريء" و"أبناء وقتلة" و"كتيبة الإعدام" و"الدنيا على جناح يمامة" و"الهروب" و"ناجي العلي" و"ضد الحكومة".
- عانى بسبب فيلم "البريء" نظرًا لاعتراض الرقابة على مشاهد متعددة من الفيلم.
- آثار فيلمه "ناجي العلي" الجدل وتشكلت لجنة لمشاهدة الفيلم للتصريح بعرض الفيلم.
- احتل فيلمه "سواق الأتوبيس" مركزًا ضمن العشر مراكز الأولى لأفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية؛ طبقًا لاختيار النقاد الفنيين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته العشرين، بمناسبة مئوية السينما المصرية.
- له 3 أفلام ضمن أفضل 100 فيلم سينمائي مصري وهي: "سواق الأتوبيس" و"الحب فوق هضبة الهرم" و"البريء".
- توفي في 23 يونيو 1995 عن عمر يناهز 47 عامًا إثر أزمة قلبية.