72 عاما على رحيل مخرج "سواق الأتوبيس".. البريء عاطف الطيب

في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر عام 1947، ولد المٌخرج الراحل عاطف الطيب في جزيرة الشورانية مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

ويٌعد الطيب رغم مسيرته الفنية القصيرة نسبيًا من أهم مخرجي السينما المصرية وأخرج خلال مسيرته 21 فيلماً خلال 12 عاماً وأشتهر بتقديم الأفلام الواقعية.

"الوطن" ترصد أبرز المعلومات عن مخرج الواقعية عاطف الطيب: