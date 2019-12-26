أكّد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنَّ الهيئة بصدد تجهيز زي موحد لجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، بحيث يلتزم به كل العاملين، مشيرا إلى أنَّ وزير النقل شدد على قيادات السكة الحديد سرعة تجهيز الزي.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنَّ الزِّي الموحد سيرتديه عمال "البلوكات والمزلقانات والمناورات والتحويلات وسائقي القطارات ومساعد سائق القطارات"، لافتًا إلى أنَّه من الممكن تطبيق الزِّي الموحد مطلع يناير 2020.

وأوضح أنَّ هيئة السكة الحديد تعمل على تنفيذ مشروعات كبيرة لتطوير جميع منظوماتها لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحرى.

وأضاف أنَّ هناك حملات مفاجأة للعاملين بالسكة الحديد لإجراء تحليل المخدرات خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنَّ المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أصدر تعليمات مشددة باستبعاد المدمنين من العمل لحين تنفيذ برامج علاجية لهم، مؤكّدا أنَّ هناك حالة من الانضباط داخل جميع محطات السكك الحديدية.