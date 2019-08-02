أعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لمضيفات للعمل على قطارات الوجهين القبلي والبحري وذلك بمكافأة شاملة.
شروط التقديم للوظائف
- أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلوم سياحة وفنادق 3 أو 5 سنوات.
- أن لا يقل السن عن 20 ولا يزيد عن 25 عام.
- أن تكون غير متزوجة، وذلك لطبيعة العمل كمضيفة، والذي يتطلب السفر لمسافات طويلة والمبيت في القطارات.
- أن تكون حسنة المظهر ولديها المقدرة علي العمل.
- يفضل من تكون لديها خبرة سابقة.
خطوات التقديم للوظائف
على من يرغب في التقدم أرسال بياناته على الإيميل التالي hr@wataniasleepingtrains.com، أو التقدم علي العنوان التالي: فرز القاهرة - مزلقان أبو وافية - الشرابية - القاهرة.