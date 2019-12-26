اليوم.. 6 وزراء جدد يشاركون في اجتماع حكومة مدبولي للمرة الأولى

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلات وزارية، بعد موافقة مجلس النواب على ذلك.

ويُشارك في الاجتماع 5 وزراء للمرة الأولى في اجتماعات حكومة مدبولي، بصفتهم وزراء، وهم كلاً من الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين جامعوزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

كان الرئيس السيسي أناط بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال التعديل مسؤولية شؤون الاستثمار، وشؤون الإصلاح الإداري، إضافة لمهام منصبه، رئيسًا لمجلس الوزراء.

وشمل التعديل على مستوى الوزراء كلاً من: خالد العناني لحقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان وزيرا للعدل، وهالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرا للتضامن، والسيد القصير وزيرا للزراعة، ونيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد للمجالس النيابية.