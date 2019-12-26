صور.. السيطرة علي حريق بأحد المخازن في "قها"

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، فجر اليوم، من السيطرة على حريق هائل بأحد المخازن بنطاق مدينة "قها"، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ إلى العميد حازم عفت مأمور قسم قها بنشوب حريق هائل باحد المخازن بنطاق المدينة.

وجرى إخطار الحماية المدنية وانتقل الرائد محمد رجب مدير الحماية المدينة والملازم أول عمرو انور، كما جرى الاستعانة بسيارات إطفاء من نقطة سنديون وطوخ وقها وترسا، وسيارتي دعم من الإدارة العامة للحماية المدنية .

وسيطرى قوات الحماية المدينة على الحريق، وانتقلت إلى مكان وقوع الحريق فريق المباحث الجناية للوقوف على أسباب اندلاعه.

وأمرت رئيس المدينة بانتقال لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة لفحص تراخيص المخزن، ومدى تطبيقه لإجراءات الأمن والسلامة والحماية المدنية.