اختتام مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بحوار مجتمعي لـ 708 عمال ببورسعيد

تختتم مبادرة "مصر أمانة بين إيديك " 2019 فعاليات برنامجها الثاني ، اليوم الخميس ، بقاعة المجلس التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بعد أن استمرت 3 أيام ، بمشاركة 354 من "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة ، بإجمالي البرنامجين 708 عمال في 106 شركات ، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن المبادرة حققت نجاحا خلال مراحلها السابقة على مدار عامي 2017 و2018 و 2019 بالمدن الصناعية، التي عقدت بها ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ، ‏وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي للشركاء ‏الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة " في إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى ‏العاملة وتنمية الموارد البشرية في توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم. ‏