تسجيل الدخول
عام غنائى

أحدث الأخبار

اختتام مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بحوار مجتمعي لـ 708 عمال ببورسعيد

اختتام مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بحوار مجتمعي لـ 708 عمال ببورسعيد

وزيرا الإسكان والكهرباء يتابعان أعمال توصيل الكهرباء لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة

وزيرا الإسكان والكهرباء يتابعان أعمال توصيل الكهرباء لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة

اليوم.. كسوف حلقي للشمس

اليوم.. كسوف حلقي للشمس

الذهب يرتفع جنيهين في بداية تعاملاته

الذهب يرتفع جنيهين في بداية تعاملاته

اعتبارا من 26 يناير 2020 .. العمل السعودية تلغي "النطاق الأصفر" في برنامج توطين الوظائف

اعتبارا من 26 يناير 2020 .. العمل السعودية تلغي "النطاق الأصفر" في برنامج توطين الوظائف

القوي العاملة: تنفيذ 24 دورة تدريبيه بمراكز التدريب الثابتة  و5 بالمتنقلة بالدقهلية

القوي العاملة: تنفيذ 24 دورة تدريبيه بمراكز التدريب الثابتة  و5 بالمتنقلة بالدقهلية

اختيارات الوطن

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

"تلفيق وفبركة وتشويه سمعة".. كيف ردت الصين رسميا على أزمة الإيجور؟

"تلفيق وفبركة وتشويه سمعة".. كيف ردت الصين رسميا على أزمة الإيجور؟

شارك صلاح في إعلان.. عمرو بري يروي لـ"الوطن" كواليس "رحلة الأنفيلد"

شارك صلاح في إعلان.. عمرو بري يروي لـ"الوطن" كواليس "رحلة الأنفيلد"

72 عاما على رحيل مخرج "سواق الأتوبيس".. البريء عاطف الطيب

72 عاما على رحيل مخرج "سواق الأتوبيس".. البريء عاطف الطيب

الأكثر قراءة

عاجل