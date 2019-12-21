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نائب محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ مشروعات أعمال تطوير ورصف الطرق

نائب محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ مشروعات أعمال تطوير ورصف الطرق

"هنيدي يكسب".. طلاب أسنان الروسية يجسدون شخصيات فنية في Characters day

"هنيدي يكسب".. طلاب أسنان الروسية يجسدون شخصيات فنية في Characters day

ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر داخل مصنعين بدون ترخيص بالجيزة

ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر داخل مصنعين بدون ترخيص بالجيزة

تفاصيل الشكل الجديد لـ"قد المقام" على راديو 9090

تفاصيل الشكل الجديد لـ"قد المقام" على راديو 9090

الكشف على 427 مواطنا وتجهيز 61 عملية خلال "قافلة العيون" في الغربية

الكشف على 427 مواطنا وتجهيز 61 عملية خلال "قافلة العيون" في الغربية

ضبط 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" وسرقته في الجيزة

ضبط 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" وسرقته في الجيزة

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التفاصيل الكاملة لإعادة هيكلة "البورصة المصرية" قبل 2020

التفاصيل الكاملة لإعادة هيكلة "البورصة المصرية" قبل 2020

الرجال أكثر براعة في "الكذب" من النساء

الرجال أكثر براعة في "الكذب" من النساء

"صوفيا".. إنسان آلي يبحث عن عائلة ومشاعر وحقوق وحريات

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"الروبوت" مش بني آدم: قد يقلل وظائف.. لكنه سيخلق أخرى

"الروبوت" مش بني آدم: قد يقلل وظائف.. لكنه سيخلق أخرى

لجميع المؤهلات.. تفاصيل نشرة وظائف "الشباب والرياضة" الأسبوعية

لجميع المؤهلات.. تفاصيل نشرة وظائف "الشباب والرياضة" الأسبوعية

حكايات نهاية العالم "شائعة كل سنة".. عواصف شمسية وظلام الكوكب

حكايات نهاية العالم "شائعة كل سنة".. عواصف شمسية وظلام الكوكب

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