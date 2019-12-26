قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الطقس شهد حالة من عدم الاستقرار الشديدة خلال الـ48 ساعة الماضية، والتي سقطت بسببها الأمطار الغزيرة والرعدية والسواحل الشمالية، وبالتحديد البحيرة، بلطيم، كفرالشيخ، مطروح، حيث توقفت الأنشطة الحيوية اليومية هناك بسبب حالة الطقس.

وأضاف "شاهين"، خلال حديثه مع محمد أبو عيطة مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن نشاط الريح مستمر خلال هذه الفترة ولمدة اليوم ولمدة 48 ساعة مقبلة على السواحل الشمالية، ولكن أقل حدة من الأمس، متابعا "كان أمس يعتبر ذروة حالة عدم الاستقرار"، مشيرا إلى استمرار وجود فرص الأمطار ولكنها أقل حدة من الأيام السابقة.

وشدد على أن حالة عدم الاستقرار مستمرة، ولكنها أقل حدة، فالذروة كانت الأمس، مشيرا إلى أن البحر المتوسط مازال مضطرب تماما وغير مهيئ للأنشطة البحرية ويصل ارتفاع الموج لـ5 أمتار.