أبدى الفنان أحمد عز سعادته البالغة بوقوفه للمرة على خشبة المسرح في مدينة "الرياض" بالعرض المسرحي "علاء الدين"، الذي يقوم ببطولته ونخبة من النجوم.

وقال عز في ختام العرض الأول للمسرحية، مساء أمس، على مسرح الأميرة نورة: "هذه ليلتي الأولى على المسرح وهذا بالنسبة لي حدث كبير أن يكون أول عرض مسرحي لي هنا بالرياض ومع هؤلاء الأساتذة المميزين، وأشكركم جدا على الاستقبال والحضور، ووجودي معكم اليوم".

وأضاف: "يا رب نكون عملنا حاجة أسعدتكم، وهذا العرض لم يكن ليخرج بهذا المستوي لولا المجموعة التي عملت معهم و كل الشكر للمخرج مجدي الهواري".

ومن جانبه عبر المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لمسرح "كايروشو" عن شكره لهيئة الترفيه السعودية على الفرصة لقاء الجمهورالسعودي لأكثر من مرة، كما وجه شكره وتقديره لكل العاملين بالمسرحية وعلى رأسهم الممثلين والجيش الكبير من مبدعي "كايرو شو" في الكواليس الذين بذلوا جهدًا كبيرًا؛ لكي يخرج العرض بهذا المستوي، موضحا أنه جارٍ العمل على تطوير كل التفاصيل التقنية التي يزخر بها العرض.

كان العرض المسرحي "علاء الدين" شهد في ليلته الأولى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد علي البساط السحري في كل أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.

مسرحية علاء الدين من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم ومحمد جمعة.