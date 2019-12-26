ضبطت الأجهزة الأمنية بأسيوط عددا الجناة في واقعة اتهام صاحب شركة مقاولات مسلحين باختطاف نجل شقيقه من أمام مقر شركته واشتراطهم دفع فدية 10ملايين جنيه لتحريره.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، لسرعة تحديد وضبط الجناة والسيارة والسلاح المستخدمين في ارتكاب الواقعة وإعادة المُختطف، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تمكنت قوة أمنية من مشاهدة السيارة مرتكبة الواقعة، فأطلقت النار عليها مما أدى إلى تفريغ إطارات السيارة، فقام المتهمين بتركها والهرب بالمجني عليه تجاه المنطقة الجبلية، وأمكن لفريق البحث تحديد المتهمين وعددهم 8 عناصر لأحدهم معلومات جنائية.

وحال استهدافهم بأماكن إقامتهم تخلوا عن المجنى عليه، واستمر فريق البحث في مطاردتهم إلى أن تمكن من ضبط ثلاثة عناصر منهم، وبحوزة أحدهم بندقية آلية، و4 خزن و50 طلقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وكذا سرقة السيارة المضبوطة بالإكراه بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.