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أحمد عزيز يناقش آليات المشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

أحمد عزيز يناقش آليات المشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

مجلس الوزراء يتبنى تطبيق سياسة الحقن الآمن وإجراءات مأمونية نقل الدم

مجلس الوزراء يتبنى تطبيق سياسة الحقن الآمن وإجراءات مأمونية نقل الدم

استخراج جثة متوفي منذ 2017 لتشريحها.. شقيقه يتهم الزوجة بقتله

استخراج جثة متوفي منذ 2017 لتشريحها.. شقيقه يتهم الزوجة بقتله

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

فيروس شرس يهاجم إسرائيل.. قتل 11 وأصاب 100 في حالة خطيرة

فيروس شرس يهاجم إسرائيل.. قتل 11 وأصاب 100 في حالة خطيرة

جمعة يغيب عن وفد الأزهر لتهنئة البابا بعيد الميلاد بسبب اجتماع الحكومة

جمعة يغيب عن وفد الأزهر لتهنئة البابا بعيد الميلاد بسبب اجتماع الحكومة

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أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

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"تلفيق وفبركة وتشويه سمعة".. كيف ردت الصين رسميا على أزمة الإيجور؟

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