أصيبت ممرضة بحروق إثر قيام مجهول بإلقاء مادة كاوية عليها أثناء سيرها في الشارع بفاقوس.

وتوجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على الفور إلى مستشفى فاقوس النموذجي للاطمئنان على الممرضة "دعاء م. ر" بعد اتصال هاتفي من مدير المستشفى يفيد بدخول إحدى الممرضات التى تعمل بقسم العظام لتلقي العلاج بالمستشفى، نتيجة تعرضها للاعتداء عليها خارج المستشفى من مجهول، حسب أقوالها، بإلقاء مادة كيماوية على وجهها وأجزاء من جسمها في الطريق العام، وتتلقى الخدمة الطبية حالياً بالمستشفي .

وتحدث وكيل الوزارة إليها وإلى ذويها والاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية، وتابع خطة علاجها، ووجه مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية، وأشاد والد الممرضة بهذه الزيارة، مقدماً الشكر لجميع العاملين بالمستشفى.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة سير العمل بورشة العمل الخاصة بمؤتمر العلاج الطبيعي الذي بدأ بالأمس ويستمر حتي نهاية اليوم، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل من المدربين والمتدربين، نظراً لأهمية التدريب والتعليم الطبى المستمر بما يعود بالنفع على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي بالمحافظة.