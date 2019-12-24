قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، إن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2019 بمحافظة الشرقية، بلغت 509.414 مليون جنيه في برامج ( النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور) بنسبة تنفيذ وصلت 62٪.

ووجه المحافظ رؤساء المراكزوالمدن بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية الدولة 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.