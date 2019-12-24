تسجيل الدخول
طارق الحميد يكتب: تركيا وقطر.. المستهدف مصر

أحدث الأخبار

وزير الخارجية يبحث مُستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات المشهد الليبي

وزير الخارجية يبحث مُستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات المشهد الليبي

إيطاليا تستقبل 162 مهاجراً قادمين من ليبيا بعد إنقاذهم

إيطاليا تستقبل 162 مهاجراً قادمين من ليبيا بعد إنقاذهم

50 جنيه للجرعة.. الصحة تعلن توفير لقاح الإنفلونزا بالأقصر

50 جنيه للجرعة.. الصحة تعلن توفير لقاح الإنفلونزا بالأقصر

وفاة الفنان جلال رجب بعد صراع مع المرض.. والعزاء بعد غد

وفاة الفنان جلال رجب بعد صراع مع المرض.. والعزاء بعد غد

خناقة في غرفة العمليات.. التحقيق في اعتداء طبيب على ممرضة بـ"طنطا الجامعي"

خناقة في غرفة العمليات.. التحقيق في اعتداء طبيب على ممرضة بـ"طنطا الجامعي"

محافظ الغربية يطالب بسرعة استكمال رصف طريق سكة زفتى

محافظ الغربية يطالب بسرعة استكمال رصف طريق سكة زفتى

اختيارات الوطن

لمواجهة المطر والسيول.. 7 نصائح لسكان الأدوار العليا

لمواجهة المطر والسيول.. 7 نصائح لسكان الأدوار العليا

"المتحدة" تنهض بالفيلم الوثائقي.. إبراز تضحيات رجال الشرطة وجرائم "الإرهابية"

"المتحدة" تنهض بالفيلم الوثائقي.. إبراز تضحيات رجال الشرطة وجرائم "الإرهابية"

"شيماء" صارحت خطيبها بإصابتها بالسرطان فتزوجها

"شيماء" صارحت خطيبها بإصابتها بالسرطان فتزوجها

من تعذيب "ماكس شبرا" لـ"كلب المطرية".. الحبس والغرامة يلاحقان المتهمين

من تعذيب "ماكس شبرا" لـ"كلب المطرية".. الحبس والغرامة يلاحقان المتهمين

عازفة مهرجانات بتعرف ترقّص الناس.. حتى على الكلمات الحزينة

عازفة مهرجانات بتعرف ترقّص الناس.. حتى على الكلمات الحزينة

"الجناة أحضروا كفنا ليدفنوها".. القصة الكاملة لاغتصاب فتاة فرشوط

"الجناة أحضروا كفنا ليدفنوها".. القصة الكاملة لاغتصاب فتاة فرشوط

الأكثر قراءة

عاجل